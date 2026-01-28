В России удивились предложенной Киевом схеме подписания мирного соглашения по Украине

Карасин назвал непрофессионализмом слова Сибиги о схеме подписания соглашения

Высказывание министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о схеме подписания мирного соглашения по Украине — высший показатель непрофессионализма, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Поведение украинского министра Сибиги меня лично удивляет. Потому что во всеуслышание объявляется какая-то предполагаемая схема подписания мирного соглашения по Украине с участием России и США, а переговорный процесс-то еще продолжается. Это высший показатель непрофессионализма», — заметил Карасин.

Сенатор добавил, что с такими партнерами продвигаться вперед очень сложно.

Ранее Сибига сообщил, что мирное соглашение об урегулировании конфликта из 20 пунктов является двусторонним документом. Он уточнил, что Украина подпишет документ с США, а Соединенные Штаты отдельно подпишут соглашение с Россией, при этом подписи ЕС не будет.

По словам главы украинского МИД, на данный момент обсуждается именно такая конструкция.

