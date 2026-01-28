В России установили День военной полиции

Путин установил 8 февраля Днем военной полиции в России

Владимир Путин установил 8 февраля — День военной полиции в России. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, установить в Вооруженных силах Российской Федерации День военной полиции и отмечать его 8 февраля.

По информации ТАСС, военная полиция (ВП) — это специализированная правоохранительная структура в составе вооруженных сил. В ее задачи входит защита прав военнослужащих, обеспечение законности, воинской дисциплины, охраны объектов Воруженных Сил (ВС) и безопасности дорожного движения.

Военная полиция работает как система органов и подразделений, предотвращая преступления и нарушения в армии.

