В России высказались о будущем семей мигрантов в стране

Депутат Водолацкий: В России не должны оставаться семьи мигрантов

Семьям трудовых мигрантов в скором времени может быть отказано во въезде в Россию, соответствующие поправки будут рассмотрены в профильном комитете Госдумы, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«В настоящий момент в Госдуме в нашем профильном комитете очень много предложений, в том числе и от коллег, связанных с тем, что трудовой мигрант должен прибыть на определенный срок, отработать в рамках трудовых отношений с работодателем и вернуться обратно на свою историческую родину», — сказал Водолацкий, подчеркнув, что в России не должны оставаться семьи трудовых мигрантов.

В будущем не будет полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) для их семей, потому что мигранты будут работать в России по приглашению на определенный срок, если соответствующие законодательные инициативы будут приняты, уточнил депутат.

«Такие поправки в закон мы еще не вносили, но предложение от общественных организаций, от наших коллег депутатов поступают в наш профильный комитет, и мы будем в ближайшее время их рассматривать», — сообщил Водолацкий.

Ранее Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за ситуации с мигрантами. Сообщается, что Киргизия подала в суд из-за неисполнения Россией соглашения по мигрантам, а именно за отказ выдавать полиса ОМС членам их семей. Соответствующее заявление в парламенте республики сделал глава «Фонда обязательного медстрахования» Азамат Муканов.