В российском регионе поймали причастных к расправе над полицейским

В Тамбовской области арестовали двух мужчин за убийство начальника РОВД

В Тамбовской области арестовали двух мужчин за расправу над начальником РОВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они обвиняются по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 54-летний обвиняемый, являясь в 2000 году лидером ОПГ в Самарской области, дал указание группе лиц расправиться с начальником Тамбовского РОВД, который возглавлял подразделение по борьбе с организованной преступностью.

В декабре 1999 года не менее четырех человек приехали в Тамбов и несколько месяцев вели наблюдение за пострадавшим, подбирали оружие и транспортные средства.

13 апреля 2000 года злоумышленники дождались, когда жертва выйдет из областной больницы, и произвели несколько выстрелов, после чего скрылись. Ранения, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники Главного управления криминалистики СК и МВД России установили причастность лидеров и участников действовавших в то время ОПГ к заказной расправе. Двоим из них предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведутся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и изобличение иных лиц, причастных к преступлению.

