00:54, 28 января 2026Экономика

В российском регионе слепили из навоза огромный символ 2026 года

Житель Якутии слепил огромную лошадь из коровьего навоза в селе Уолба
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria PJ / HB / Reuters

В якутском селе Уолба появился слепленная из коровьего навоза огромная лошадь — символ 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Скульптором выступил Иван Боппосов. По его словам, он приступил к работе в декабре и планировал закончить до Нового года. Однако из-за холодов часть сырья пришлось направить на утепление коровника. «Сколько навоза ушло на эту фигуру, не могу сказать, на один трактор, наверное», — добавил скульптор.

С 2011 года изготовлением символов года из фекалий занимался брат Ивана Михаил Боппосов. Однако из-за болезни больше не может этим заниматься. Так, в декабря 2021 году Михаил Боппосов слепил из навоза символ 2022 года по восточному календарю — семейство тигров. Также он создавал фигурку, напоминающую Ждуна — популярный мем.

