Публицист Шафак Шахин Доган: Запад устал от украинского конфликта

Отказ Германии предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot свидетельствует об усталости Запада от украинского конфликта. Об этом заявил РИА Новости турецкий публицист и политический обозреватель Шафак Шахин Доган.

По его словам, такое решение властей ФРГ стало серьезным политическим и психологическим ударом для Киева. «Поддержка имеет предел, и в Европе начинают открыто говорить о собственных интересах», — отметил эксперт. Шафак Шахин Доган также добавил, что из-за дефицита вооружений и роста военных расходов страны Европейского союза (ЕС) вынуждены пересматривать объемы помощи и действовать более прагматично.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что в настоящее время страна не в состоянии поставить Украине новые системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку Берлин сам столкнулся с их нехваткой. Он напомнил, что Германия и так внесла непропорционально большой вклад для поддержки Киева средствами противовоздушной обороны.