Экономика
14:00, 28 января 2026Экономика

Выдачи ипотеки в России побили рекорд

В декабре в России выдали рекордное за 2025 год количество ипотеки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В декабря 2025 года российские банки выдали рекордное за 12 месяцев количество ипотеки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего по итогам декабря было выдано 162,8 тысячи кредитов — на 47 процентов больше, чем в ноябре, и в 2,5 раза больше показателя декабря 2024 года. Объем выдач также оказался максимальным за весь год — он составил 776,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше уровня ноября и в 2,8 раза больше уровня декабря 2024 года.

Средний размер ссуды на покупку жилья в декабря также достиг максимума за всю историю ипотеки, составил 4,8 миллиона рублей. Кроме того, средний срок ипотеки вырос до рекордных в году 23 года 9 месяцев.

Ранее сообщалось, что число россиян, у которых есть непогашенная ипотека, достигло 11 миллионов человек. На конец 2025 года ипотечный портфель составил рекордные 23,15 триллиона рублей.

