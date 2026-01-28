Выявлена неожиданная причина повышения глазного давления

BJO: Использование подушек ночью повышает внутриглазное давление при глаукоме

Ученые обнаружили, что привычка спать с подушками может повышать внутриглазное давление у людей с глаукомой — заболеванием, которое приводит к повреждению зрительного нерва и остается одной из главных причин необратимой слепоты. Результаты работы опубликованы в British Journal of Ophthalmology (BJO).

В исследовании приняли участие 144 человека с различными формами глаукомы. В течение суток ученые измеряли внутриглазное давление каждые два часа — сначала в положении лежа без подушки, а затем при подъеме головы на 20–35 градусов с помощью двух обычных подушек. Оказалось, что при использовании подушек давление в глазу в среднем было выше, а его колебания — более выраженными.

Авторы связывают эффект с положением шеи. При подъеме головы подушками происходит сгибание шеи, которое может сдавливать яремную вену и ухудшать отток жидкости из глаза. Это приводит к накоплению внутриглазной жидкости и росту давления. Дополнительные измерения показали, что при использовании подушек также снижалось глазное перфузионное давление — показатель кровоснабжения тканей глаза.

Исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее отказ от высоких подушек или изменение позы сна могут стать простым дополнением к стандартной терапии глаукомы — наряду с лекарствами и лазерным лечением.

