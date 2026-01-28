Задержание пристававшего к прихожанкам лжесвященника-вымогателя показали на видео

Задержание Росгвардией лжесвященника в церковном облачении попало на видео

Задержание лжесвященника в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии в Санкт-Петербурге показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание «Фонтанка».

На кадрах, снятых возле храма, видно, как сотрудники Росгвардии выводят мужчину в черной рясе, шапочке священнослужителя и церковном облачении. Сопровождающий его сотрудник открывает дверь служебного автомобиля и усаживает афериста в салон автомобиля.

45-летний мужчина регулярно одевался в рясу православного священника и приходил на концерты в лютеранскую церковь, где распивал алкоголь прямо в храме, после чего выкрикивал различные фразы и разувался. А во время рождественского концерта он пробрался в трапезную к переодевающимся участникам хора и начал приставать к прихожанкам, а также вымогать деньги. Когда нарушителя попытались вывести на улицу, он украл из церкви книги, а также попытался обокрасть уличную артистку.