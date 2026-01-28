Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:15, 28 января 2026Мир

Захарова посоветовала президенту Польши статью Путина

Захарова посоветовала Навроцкому статью Путина после его выступления в Освенциме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Польши Каролю Навроцкому почитать статью российского лидера Владимира Путина после выступления в Освенциме, в котором глава польского государства исказил исторические факты. Свою реакцию Захарова опубликовала в Telegram-канале.

Представитель МИД подчеркнула, что Навроцкий вновь повторил лживый тезис об ответственности СССР за начало Второй мировой войны. По ее словам, власти Польши хотят заставить мир забыть о связях польских политиков с Третьим рейхом, Пакте Пилсудского — Гитлера и соучастии страны в разделе Чехословакии в 1938 году.

«Рекомендуем Навроцкому перечитать статью Президента В. В. Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" от 19 июня 2020 года», — подчеркнула Захарова.

Ранее польский лидер заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет не только нацистская Германия, но и Советский Союз. Он отметил, что именно эта война привела к холокосту, что якобы делает СССР соучастником данной трагедии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Вероятность пандемии гриппа в феврале оценили

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-Vous поймали на выводе денег в офшоры

    Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok