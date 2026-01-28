Застройщик домов в российском регионе пойдет под суд

В Дагестане осудят мужчину за мошенничество в долевом строительстве

В Дагестане осудят мужчину за мошенничество в долевом строительстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год Джамиль Темирханов вступил в сговор со своей родственницей Гулжанат Темирхановой. Они сообщали гражданам ложную информацию о наличии у них разрешительных документов на строительство трех многоквартирных домов в Избербаше.

Таким образом, было заключено 50 фиктивных договоров долевого участия в строительстве. При этом исполнять взятые на себя обязательства они не планировали. Ущерб составил более 57,8 миллиона рублей.

После этого Темирханов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Был направлен запрос о выдаче в связи с его задержанием Бахрейне и в феврале 2024 года он был экстрадирован в Россию.

После того как его доставили в страну, были выявлены дополнительные факты мошенничества. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Его соучастнице ранее был вынесен обвинительный приговор.

