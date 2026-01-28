Зеленский заявил, что ВС России готовятся к новому удару

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением в соцсетях. Он заявил, что Вооруженные силы России готовятся к новому удару.

«Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию по этому поводу, надо, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры» — высказал он мнение.

Также Зеленский заявил о необходимости «пользоваться силой ради мира».

Ранее в Кремле рассказали, что Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. До этого в МИД РФ отметили, что Владимир Зеленский планирует сорвать мирные переговоры, совершая теракты в отношении мирного населения.

Кроме этого, украинский лидер ранее поручил делегации согласовать с США документ о восстановлении после конфликта.