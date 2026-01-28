Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:59, 28 января 2026Бывший СССР

Зеленский выступил с новым заявлением о России

Зеленский заявил, что ВС России готовятся к новому удару
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением в соцсетях. Он заявил, что Вооруженные силы России готовятся к новому удару.

«Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию по этому поводу, надо, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры» — высказал он мнение.

Также Зеленский заявил о необходимости «пользоваться силой ради мира».

Ранее в Кремле рассказали, что Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. До этого в МИД РФ отметили, что Владимир Зеленский планирует сорвать мирные переговоры, совершая теракты в отношении мирного населения.

Кроме этого, украинский лидер ранее поручил делегации согласовать с США документ о восстановлении после конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии высказались о санкциях против России и отправке войск на Украину

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Оценены шансы Сафонова сыграть на ноль в первом матче после возвращения в состав ПСЖ

    Стало известно о панике Рютте и членов НАТО из-за Трампа

    Путин назвал неслучайным совпадение двух памятных дат

    Арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко на время следствия

    Россиянин погиб в результате атаки ВСУ

    Рубио раскрыл подробности о новом раунде переговоров по Украине

    Карлсон увидел признак начавшегося распада США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok