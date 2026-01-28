Реклама

17:46, 28 января 2026Мир

Зеленскому показали дорогу в Москву

Политик Мема: Зеленский должен прилететь в Москву на переговоры с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Petros Karadjias / Pool via Reuters

Если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет урегулирования конфликта, то он должен прилететь в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети X.

«Мир может быть достигнут очень быстро, если Украина откажется от членства в НАТО и выйдет из Донбасса. Это совершенно другая позиция Зеленского, будем надеяться, что мир будет достигнут как можно скорее. На месте Зеленского, я бы сейчас полетел в Москву на встречу с президентом Путиным для переговоров», — написал политик.

Мема добавил, что первые трехсторонние переговоры России, США и Украины, состоявшиеся в Абу-Даби, должны принести результаты.

Ранее Мема раскритиковал выпад главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас в адрес российского президента Владимира Путина. По мнению финского политика, если бы глава дипломатии ЕС на самом деле заботилась о справедливости, она бы сделала все возможное, чтобы положить конец конфликту на Украине, а не подливать масла в огонь.

