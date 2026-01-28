Звезда реалити-шоу попал в серьезную аварию и оказался в больнице

Участник реалити-шоу «Звезды ломбарда» Кори Харрисон попал в ДТП на мотоцикле

Участник популярного американского реалити-шоу «Звезды ломбарда» (Pawn Stars) Кори Харрисон попал в серьезное ДТП на мотоцикле и оказался в больнице. Об этом пишет The U.S. Sun.

Харрисон опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он лежит на больничной койке, а на его лице заметны ссадины. «Три ночи в больнице, 11 переломов в грудной клетке», — написал звезда реалити-шоу.

Позднее представитель его отца заявил журналистам, что Харрисон попал в аварию, когда ехал на мотоцикле. Уточняется, что он был единственным участником ДТП. Также утверждается, что на восстановление участнику телепроекта понадобится около шести недель.

