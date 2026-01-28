Реклама

16:53, 28 января 2026

Звезда реалити-шоу попал в серьезную аварию и оказался в больнице

Участник реалити-шоу «Звезды ломбарда» Кори Харрисон попал в ДТП на мотоцикле
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @realcoreyharrison

Участник популярного американского реалити-шоу «Звезды ломбарда» (Pawn Stars) Кори Харрисон попал в серьезное ДТП на мотоцикле и оказался в больнице. Об этом пишет The U.S. Sun.

Харрисон опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он лежит на больничной койке, а на его лице заметны ссадины. «Три ночи в больнице, 11 переломов в грудной клетке», — написал звезда реалити-шоу.

Позднее представитель его отца заявил журналистам, что Харрисон попал в аварию, когда ехал на мотоцикле. Уточняется, что он был единственным участником ДТП. Также утверждается, что на восстановление участнику телепроекта понадобится около шести недель.

Ранее сообщалось, что популярная российская блогерша Настя Бэдбарби (настоящее имя — Анастасия Чернышева) попала в аварию в Таиланде. Она рассказала, что упала с мотоцикла.

