Мир
29 января 2026

Администрация Трампа тайно внесла изменения в ядерную программу

NPR: Администрация Трампа тайно изменила стандарты безопасности ядерных объектов
Александра Синицына
Александра Синицына

Администрация президента США Дональда Трампа втайне внесла изменения в ядерную программу, пересмотрев некоторые стандарты безопасности ядерных объектов. Это было сделано, чтобы ускорить разработки нового поколения конструкций ядерных реакторов, передает радиостанция NPR.

Нововведения не были опубликованы для широкой общественности. СМИ ознакомилось с копиями ряда новых распоряжений Белого дома, которых нет в открытом доступе.

Изменениям подверглись приказы, определяющие «требования практически ко всем аспектам эксплуатации реакторов», в частности, системы безопасности, защиту окружающей среды, охрану территорий и расследование аварий.

