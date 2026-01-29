Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:16, 29 января 2026Экономика

Акции продавшего зарубежный бизнес американцам «Лукойла» подорожали

Акции «Лукойла» подорожали на 3,2 % на фоне заявления о продаже активов Carlyle
Дмитрий Воронин

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Акции российской нефтяной компании «Лукойл» подорожали на Мосбирже на 3,2 процента, до 5385 рублей за штуку на фоне заявления о продаже ее зарубежных активов американской Carlyle. К моменту написания материала стоимость бумаг скорректировалась до 5370,5 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Ранее в «Лукойле» подчеркнули, что в периметр сделки, заключенной в связи с санкциями против компании, не войдут ее активы в Казахстане. Там также уточнили, что соглашение не является эксклюзивным и зависит от выполнения ряда условий, включая получение необходимых регуляторных согласований.

В октябре «Лукойл» попал под санкции США и Великобритании, после чего его руководству пришлось искать покупателя для зарубежного бизнеса. Сделку с международным энергетическим трейдером Gunvor заблокировал Минфин США, пообещавший, что нефтетрейдер «не получит лицензию на извлечение прибыли» из-за его якобы имеющихся связей с Москвой.

В конце декабря «Лукойл», вынужденный до этого отложить обсуждение выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, объявил, что акционеры получат по 397 рублей на каждую бумагу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Россиянка перенесла инсульт в Южной Корее и застряла в стране из-за долгов больнице

    Каллас заявила об отсутствии поддержки Киева со стороны США

    В США назвали три сценария развития ситуации на Украине в 2026 году

    Счастливчик разбогател на два миллиона долларов благодаря случайности

    Миллиардер-христианин назвал россиянок с короткими волосами безбожными дурами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok