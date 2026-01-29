Акции продавшего зарубежный бизнес американцам «Лукойла» подорожали

Акции «Лукойла» подорожали на 3,2 % на фоне заявления о продаже активов Carlyle

Акции российской нефтяной компании «Лукойл» подорожали на Мосбирже на 3,2 процента, до 5385 рублей за штуку на фоне заявления о продаже ее зарубежных активов американской Carlyle. К моменту написания материала стоимость бумаг скорректировалась до 5370,5 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Ранее в «Лукойле» подчеркнули, что в периметр сделки, заключенной в связи с санкциями против компании, не войдут ее активы в Казахстане. Там также уточнили, что соглашение не является эксклюзивным и зависит от выполнения ряда условий, включая получение необходимых регуляторных согласований.

В октябре «Лукойл» попал под санкции США и Великобритании, после чего его руководству пришлось искать покупателя для зарубежного бизнеса. Сделку с международным энергетическим трейдером Gunvor заблокировал Минфин США, пообещавший, что нефтетрейдер «не получит лицензию на извлечение прибыли» из-за его якобы имеющихся связей с Москвой.

В конце декабря «Лукойл», вынужденный до этого отложить обсуждение выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, объявил, что акционеры получат по 397 рублей на каждую бумагу.