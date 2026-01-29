Алексей Маклаков вышел на связь на фоне слухов о госпитализации

Актер Алексей Маклаков передал привет распускающим слухи о его тяжелой болезни

Актер Алексей Маклаков, известный по ролям в фильме «Майор Гром» и культовом сериале «Солдаты», прокомментировал слухи о своей болезни. Пост об этом артист выложил на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Маклаков выложил фото, на котором широко улыбается во время поездки в Московском метрополитене.

«Фейкометам — привет! У меня все отлично, в отличном настроении, в отличном московском метро! Всем моим подписчикам: спасибо, что переживали за мое здоровье!» — подписал фото артист.

Ранее сообщалось, что у актера могли появиться проблемы со зрением, из-за чего ему якобы даже пришлось лечь в клинику.

В сентябре прошлого года Алексею Маклакову срочно понадобилась помощь врачей из-за проблем с сердцем. 64-летний актер жаловался на сильные боли в области груди.