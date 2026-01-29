«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной Lada Aura за 2,269 миллиона рублей

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» объявил о начале отгрузки флагманского седана Lada Aura 2026 модельного года с дополнительными опциями.

Машина получила новую электронную архитектуру с ключом-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя и обновленную мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto. Рекомендованная цена на автомобиль начинается от 2,269 миллиона рублей. Стоимость Lada Aura 2025 модельного года снижена до 2,245 миллиона рублей.

В версию Premier новой Aura входят полностью светодиодная оптика, четыре подушки безопасности, система курсовой устойчивости, система контроля слепых зон, передний и задний парктроники, обогрев руля. В топ-версии Status салон отделан натуральной кожей, а подогрев заднего сиденья включает в себя спинку.

Ранее директор агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что с января по октябрь 2025 года в России продано 1118 автомобилей Lada Aura. При этом почти половину купили юридические лица.

В сентябре прошлого года СМИ сообщали о прекращении производства модели уже в июле из-за низкого спроса и многочисленных жалоб покупателей на проблемы с ней, не соответствующие высокой стоимости. На предприятии опровергли эту информацию.