Aurus с мигалкой заметили на месте аварии с пострадавшими в центре Москвы

В центре Москвы два человека пострадали в ДТП с участием Aurus

В центре Москвы два человека пострадали в ДТП с участием автомобиля Aurus. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно такси и Аurus с мигалкой, на переднем бампере которого заметны повреждения. Также запечатлены машины экстренных служб.

Как уточнили авторы поста, травмы получили таксист и его пассажир. Их госпитализировали. Причина аварии не приводится.

Ранее в Каретном Ряду в аварию попал Mercedes C240 с красным номерным знаком посольства Северной Кореи. Как выяснилось, дипломатический автомобиль на скорости врезался в притормозившее на светофоре такси с пассажиром, которое от удара протаранило машину, стоящую впереди. Пострадал как минимум один человек.

До этого на юге Москвы в ДТП попал Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама. Водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и врезался в столб, после чего сбежал с места аварии.