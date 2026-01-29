Болоньевые вещи достигли пика популярности у россиян

Стилист Наталья Панкова назвала болоньевые вещи трендом у россиян

Стилист Наталья Панкова назвала болоньевые вещи трендом у россиян. Комментарий на данную тему публикует «Москва 24».

Модный эксперт обратила внимание на завирусившийся в сети фетиш на болоньевые вещи, а также их способность надуваться при контакте с водой. «Феномен "самонадутия", который стал вирусным, представляет собой довольно узкий фетиш. Однако он показателен в более широком контексте того, как тактильные ощущения от одежды влияют на восприятие и поведение», — пояснила эксперт.

По словам специалистки, болоньевые вещи достигли пика актуальности, поскольку вписываются в популярный сейчас тренд на 90-е. Покупателей все больше интересуют долговечные, практичные и эмоционально ценные вещи, поскольку они утомились от быстрого потребления, заключила Панкова.

