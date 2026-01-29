Продажи бракованных машин в России взлетели

«Известия»: В России резко выросло число компаний по отзыву машин с дефектами

В 2025 году под отзывные кампании в отношении транспортных средств попали 486,6 тысячи единиц техники, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии пишут «Известия».

Подавляющее большинство кампаний приходится на легковые автомобили — это 452 тысячи машин. Примерно треть всех отзывов связана с необходимостью дооснащения их блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

Однако остальные кампании связаны с более серьезными причинами, дело доходило даже до приостановки действия Одобрений типа транспортного средства (ОТТС). Такую меру в прошлом году применяли в отношении некоторых моделей китайских грузовиков Shacman, Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak из-за несоответствия их конструкции установленным требованиям, что несет значительную угрозу жизни и здоровью водителей и пешеходов.

Также под отзыв из-за возможной утечки топлива попадали китайские внедорожники Tank 500, а из-за потенциальных проблем в блоке ABS/ESC, что могло привести к пожару, — южнокорейские Kia Sportage.

В апреле для предотвращения риска возгорания отзывались китайские кроссоверы GAC GS8, а в мае из-за аналогичной угрозы — более 99 тысяч автомобилей Hyundai. В следующем месяце из-за возможного короткого замыкания в электронных блоках были отозваны 135 тысяч автомобилей Kia разных моделей.

В конце прошлого года под отзывную кампанию попали и 33 тысячи автомобилей Lada Granta. Ее объяснили необходимостью диагностики «одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента».

Главной редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объяснил рост числа отзывов проблемами с качеством комплектующих, из которых собирают электронные блоки. По его мнению, автопроизводители для снижения издержек ищут новых поставщиков, но во многих случаях не могут выдержать требуемые стандарты качества.

В качестве другой причины называют ужесточением контроля за исполнением требований, что позволяет вскрывать случаи, когда сертификацию проходит одна модель автомобиля, а на рынок выводится другая, с отличающимися характеристиками.