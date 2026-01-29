Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:20, 29 января 2026Спорт

CAS отказался рассматривать апелляцию Большунова по нейтральному статусу

CAS: Не рассмотрим апелляцию Большунова по нейтральному статусу из-за сроков
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: LINDSEY WASSON / Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, который хотел оспорить невыдачу ему Международной федерацией лыжных гонок и сноуборда (FIS) нейтрального статуса для участия в Олимпиаде-2026. Об этом сообщаетcя на сайте суда.

В CAS заявили, что Большунов должен был подать апелляцию не позднее, чем за 10 дней до церемонии открытия Игр. Таким образом, дедлайн был 27 января, а россиянин обратился в суд 28 января и не уложился в сроки. В CAS также отметили, что отказ в нейтральном статусе из FIS Большунову пришел 24 декабря.

Ранее FIS назвала критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. Не допускаются добровольная связь с российскими вооруженными силами, демонстрация спортсменами связи с Россией, а также поддержка специальной военной операции на Украине.

Большунов — капитан войск национальной гвардии Российской Федерации. На службу он поступил в 2015 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    CAS отказался рассматривать апелляцию Большунова по нейтральному статусу

    Переговоры по Украине продолжатся в течение недели

    Певица Елка намекнула на замужество

    Январь в Москве побил 200-летний рекорд по количеству снега

    Трамп решил произносить название города Киев на русский манер

    Тарпищев оценил работу главы МОК

    Дубинский высказался о европейской концепции «воюй украинцами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok