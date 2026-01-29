CAS отказался рассматривать апелляцию Большунова по нейтральному статусу

CAS: Не рассмотрим апелляцию Большунова по нейтральному статусу из-за сроков

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, который хотел оспорить невыдачу ему Международной федерацией лыжных гонок и сноуборда (FIS) нейтрального статуса для участия в Олимпиаде-2026. Об этом сообщаетcя на сайте суда.

В CAS заявили, что Большунов должен был подать апелляцию не позднее, чем за 10 дней до церемонии открытия Игр. Таким образом, дедлайн был 27 января, а россиянин обратился в суд 28 января и не уложился в сроки. В CAS также отметили, что отказ в нейтральном статусе из FIS Большунову пришел 24 декабря.

Ранее FIS назвала критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. Не допускаются добровольная связь с российскими вооруженными силами, демонстрация спортсменами связи с Россией, а также поддержка специальной военной операции на Украине.

Большунов — капитан войск национальной гвардии Российской Федерации. На службу он поступил в 2015 году.