Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:04, 29 января 2026Интернет и СМИ

Девушка изучила родословную бойфренда и испытала шок

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Parking_Emu9801 узнала неожиданную правду о своем молодом человеке. Когда они только начали встречаться пару лет назад, ее интересующийся генеалогией отец решил изучить прошлое бойфренда.

«Когда я сказала ему, что у нас все серьезно, он нашел его генеалогическое древо, а через несколько дней пришел ко мне с кучей каких-то бумажек, рукописных записок и имен. Он прямо и с улыбкой сказал мне, что мы с парнем родственники. Он чуть не лопнул от смеха. Я была искренне шокирована», — рассказала девушка.

Выяснилось, что у нее и ее бойфренда был общий предок, правда, жил он еще в XVII веке. Девушка отметила, что с точки зрения продолжения рода столь отдаленное родство не будет иметь никаких последствий, однако саму вероятность подобного совпадения сочла крайне невысокой.

«И вот, спустя два года, наши отношения все еще крепки! Сейчас мне это кажется забавным, хотя он отказывается рассказывать своей семье», — заключила автор.

Ранее девушка от скуки сдала ДНК-тест и узнала страшную правду о семье. В списке установленных родственников оказались ее мать и сестра, а еще — некая «тетя» с генетическим совпадением на 30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Экс-чиновника Минобороны обвинили в получении многомиллионных взяток

    Британский аналитик раскрыл тайный план Киева по поводу переговоров

    Долину заметили на прощании с режиссером Олейниковым

    Россиянам рассказали о двойной надбавке для ряда пенсионеров

    Врач перечислила опасные мифы о циррозе печени

    Девушка изучила родословную бойфренда и испытала шок

    Второй день подряд обновляется рекорд по выпавшему снегу в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok