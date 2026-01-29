Девушка изучила родословную бойфренда и испытала шок

Пользовательница Reddit с ником Parking_Emu9801 узнала неожиданную правду о своем молодом человеке. Когда они только начали встречаться пару лет назад, ее интересующийся генеалогией отец решил изучить прошлое бойфренда.

«Когда я сказала ему, что у нас все серьезно, он нашел его генеалогическое древо, а через несколько дней пришел ко мне с кучей каких-то бумажек, рукописных записок и имен. Он прямо и с улыбкой сказал мне, что мы с парнем родственники. Он чуть не лопнул от смеха. Я была искренне шокирована», — рассказала девушка.

Выяснилось, что у нее и ее бойфренда был общий предок, правда, жил он еще в XVII веке. Девушка отметила, что с точки зрения продолжения рода столь отдаленное родство не будет иметь никаких последствий, однако саму вероятность подобного совпадения сочла крайне невысокой.

«И вот, спустя два года, наши отношения все еще крепки! Сейчас мне это кажется забавным, хотя он отказывается рассказывать своей семье», — заключила автор.

