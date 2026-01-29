Директора российского химпредприятия обвинили в махинациях при покупке пакета «Роснано»

В Москве директора российского химпредприятия обвинили в махинациях

В Москве арестовали генерального директора предприятия по производству химической продукции «Акрилан» Олега Кузина и начальника юридического отдела компании Татьяну Шадееву. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Следствие инкриминирует обвиняемым мошенничество при проведении сделки по продаже доли в «Роснано» в ООО заведомо убыточной для госкомпании. Ущерб оценили в миллиард рублей.

«Акрилан» производит водные полимерные дисперсии, лакокрасочные, клеевые материалы и другую продукцию и является в этой области одним из ведущих предприятий. В 2012 году в состав участников добавилось ОАО «Роснано», что позволило существенно нарастить мощности завода. Три года спустя Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила сделку по приобретению «Роснано» дополнительно 20 процентов в «Акрилане», после чего доля основного владельца в дочерней фирме составила 69,95 процента. В 2020 году «Роснано» продало свой пакет ООО «ВладиАкрил» за 800 миллионов рублей.

