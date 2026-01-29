Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:00, 29 января 2026Силовые структуры

Директора российского химпредприятия обвинили в махинациях при покупке пакета «Роснано»

В Москве директора российского химпредприятия обвинили в махинациях
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве арестовали генерального директора предприятия по производству химической продукции «Акрилан» Олега Кузина и начальника юридического отдела компании Татьяну Шадееву. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Следствие инкриминирует обвиняемым мошенничество при проведении сделки по продаже доли в «Роснано» в ООО заведомо убыточной для госкомпании. Ущерб оценили в миллиард рублей.

«Акрилан» производит водные полимерные дисперсии, лакокрасочные, клеевые материалы и другую продукцию и является в этой области одним из ведущих предприятий. В 2012 году в состав участников добавилось ОАО «Роснано», что позволило существенно нарастить мощности завода. Три года спустя Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила сделку по приобретению «Роснано» дополнительно 20 процентов в «Акрилане», после чего доля основного владельца в дочерней фирме составила 69,95 процента. В 2020 году «Роснано» продало свой пакет ООО «ВладиАкрил» за 800 миллионов рублей.

Министр транспорта Кубани Алексей Переверзев полностью признал вину и раскрыл следствию криминальные схемы, действовавшие в регионе на протяжении 10 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» заключил сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Евгения Медведева примерила свадебный наряд

    ВС России придумали новый способ скрывать от ВСУ летящие дроны

    В США увидели в ИИ причину проблем с трудоустройством выпускников колледжей

    Расчленивший в Дагестане мать троих детей оказался экстремистом с криминальным прошлым

    Врач связал смерти пациентов интерната в Кузбассе с распространенной инфекцией

    Названы возможные критерии запрета на билеты «банка приколов»

    Продажи бракованных машин в России взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok