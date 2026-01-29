Дубинский оценил мечты Зеленского о содержании Европой украинской армии

Мечты украинского президента Владимира Зеленского о том, что Европа согласится содержать миллионную армию украинцев базируются на том, что свою армию страны ЕС скомплектовать не способны. Об этом в Telegram-канале сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

Как отметил украинский политик, В ФРГ предложение восстановить срочную службу вызвало волну протестов. По мнению депутата, поэтому Европа предлагает концепцию «воюй украинцами».

«Но проблема в том, что чужая армия воюет на чужой территории с неохотой. И потому весь смысл идеи Зеленского заключается в том, что если война снова случится, то для большей эффективности она снова должна проходить на территории Украины», — высказался он.

Ранее Зеленский призвал создать единую армию Европы.