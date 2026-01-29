В Раде предложили подать в Интерпол документы на розыск Шария

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский отреагировал на новость о том, что Киев подал заявку о розыске бизнесмена Тимура Миндича в Интерпол. Пост он разместил в своем Telegram-канале.

«А генеральный скоморох (прокурор — прим. «Лента.ру») [Руслан] Кравченко никак не может подать в Интерпол документы на розыск мусорской шлюхи Толика Шария. Может, он его фанат?», — написал он.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что обыски у депутата Верховной Рады Юрия Киселя станут катастрофой для украинского лидера Владимира Зеленского.