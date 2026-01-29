Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:08, 29 января 2026Бывший СССР

В Раде предложили подать в Интерпол документы на розыск Шария

Дубинский предложил подать в Интерпол документы на розыск Шария
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский отреагировал на новость о том, что Киев подал заявку о розыске бизнесмена Тимура Миндича в Интерпол. Пост он разместил в своем Telegram-канале.

«А генеральный скоморох (прокурор — прим. «Лента.ру») [Руслан] Кравченко никак не может подать в Интерпол документы на розыск мусорской шлюхи Толика Шария. Может, он его фанат?», — написал он.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что обыски у депутата Верховной Рады Юрия Киселя станут катастрофой для украинского лидера Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Более 10 человек погибли при крушении самолета в Южной Америке

    В США спустя почти год назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами

    Россиян запугали блокировкой пенсий

    Гол украинского вратаря вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов

    В Раде предложили подать в Интерпол документы на розыск Шария

    Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

    Россиянам посоветовали спать голыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok