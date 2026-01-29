ЕС внес послабления в проект по отказу от российского газа

Reuters: Евросоюз отменит проверки газа для 6 стран на предмет российского следа

Евросоюз принял решение отменить дополнительные проверки поставок газа для ключевых поставщиков на предмет российского следа. Послабления для шести государств внесут в проект документа Еврокомиссии по отказу ЕС от газа из РФ, передает Reuters.

26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского СПГ с начала 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027-го.

Чтобы запрет соблюдался, будут проводить процедуру «предварительного разрешения» поставок СПГ. То есть компании начнут предоставлять европейским таможенникам доказательства, откуда произошел газ, за пять дней до прибытия груза на территорию ЕС.

Согласно послаблениям, эти требования не будут распространяться на основных поставщиков и на страны, где, по оценке европейцев, невелик риск попадания в их экспорт газа из РФ. Это США, Норвегия, Катар, Великобритания, Алжир и Нигерия.

Нарушение запрета будет караться штрафом от 40 миллионов евро или не менее чем 3,5 процента от годового оборота компаний по миру, либо 300 процентов от оборота по сделкам.

