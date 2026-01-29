Реклама

Финны продолжили ездить на работу в Россию

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Финны продолжают ездить на работу в Россию, несмотря на то, что граница закрыта уже три года. Об этом сообщил портал Yle.

«Тем не менее на арендованной территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. (…) Финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу», — говорится в материале.

Подчеркивается, что на арендованной территории канала также работают российские пограничники и таможенники.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил желание встретиться с президентом Владимиром Путиным. По его словам, в стране понимают, что восстановление связей с Россией будет очень сложным процессом, пока продолжается конфликт на Украине.

