16:18, 29 января 2026

Глава ГРУ высказался о сложностях переговоров с Украиной без участия США


Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, возглавляющий делегацию от России на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, ответил на вопрос о возможных трудностях во время встречи без представителей США. Его слова приводит РИА Новости.

«А когда было легко?» — заявил он.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не примут участия в следующем раунде переговоров по урегулированию украинского конфликта.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что следующая встреча ориентировочно пройдет 1 февраля в Абу-Даби.

