Губерниев оценил возможное влияние санкций ЕС на его работу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил, как санкции, введенные против него Европейским союзом (ЕС), могут повлиять на его работу. Об этом он высказался в разговоре с «Радиоточкой НСН», доступном в Telegram.
«Я был, есть и буду со своей страной и за российский спорт. Как это отразится на моей работе, не очень понимаю, с учетом того, что мы последние годы отстранены от международных соревнований», — отметил Губерниев. Комментатор подчеркнул, что в последние годы ни он, ни российские спортсмены практически не бывают в Европе.
Он добавил, что продолжит освещать спортивные события, которые будут проходить в России или дружественных странах.
О том, что Губерниев попал в санкционный список ЕС, стало известно ранее 29 января. Кроме того, ограничения коснулись журналиста Павла Зарубина, ведущей Первого канала Екатерины Андреевой и ведущей канала «России 1» Марии Ситтель. Евросоюз, среди прочего, обвинил сотрудников российских медиа в «распространении пропаганды».