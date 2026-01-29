Реклама

Губерниев оценил возможное влияние санкций ЕС на его работу

Комментатор Губерниев заявил, что санкции ЕС не повлияют на его работу
Мария Большакова
Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил, как санкции, введенные против него Европейским союзом (ЕС), могут повлиять на его работу. Об этом он высказался в разговоре с «Радиоточкой НСН», доступном в Telegram.

«Я был, есть и буду со своей страной и за российский спорт. Как это отразится на моей работе, не очень понимаю, с учетом того, что мы последние годы отстранены от международных соревнований», — отметил Губерниев. Комментатор подчеркнул, что в последние годы ни он, ни российские спортсмены практически не бывают в Европе.

Он добавил, что продолжит освещать спортивные события, которые будут проходить в России или дружественных странах.

О том, что Губерниев попал в санкционный список ЕС, стало известно ранее 29 января. Кроме того, ограничения коснулись журналиста Павла Зарубина, ведущей Первого канала Екатерины Андреевой и ведущей канала «России 1» Марии Ситтель. Евросоюз, среди прочего, обвинил сотрудников российских медиа в «распространении пропаганды».

