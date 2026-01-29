Угрозу объявления импичмента Трампу оценили

Политолог Ярыгин: У демократов нет реальных шансов объявить импичмент Трампу

Вероятность объявления импичмента президенту США Дональду Трампу существует, однако реальных шансов реализовать процедуру нет, считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Угрозу такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

После выборов в Конгресс Палата представителей окажется под контролем демократов, в чем практически никто не сомневается, обозначил политолог. «В этом случае у Трампа есть реальные шансы испытать на себе вновь процедуру импичмента со стороны демократов, которая может быть инициирована по любому вопросу, начиная от миграции, заканчивая вопросами принятия внешнеполитических военных решений без согласования, например, с тем же самым Конгрессом», — высказался Ярыгин.

Сам Трамп очевидно готов к попыткам его импичмента и будет извлекать из этого имиджевые выгоды, считает американист. Он предположил, что президент США даже желает такого витка, так как он повысит его образ как представителя, борющегося с демократически ориентированными элитами.

«Насколько со стороны самих этих элит реальны шансы реализовать такую процедуру? Думаю, что таких шансов нет в силу того, что процедура импичмента подразумевает инициацию импичмента в Палате представителей, но судом выступит Сенат, а сенаторы выступят судьями, и, как это уже происходило ранее, Сенат, который сохранится с большой долей вероятности под контролем Республиканской партии, не позволит вынести приговор президенту и отстранить его от должности», — заключил эксперт.

Ранее Трамп предрек скорую попытку импичмента со стороны представителей Демократической партии. Он подчеркнул, что такое развитие событий возможно в случае поражения республиканцев на выборах в Конгресс США в 2026 году.

