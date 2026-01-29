Реклама

Россия
16:40, 29 января 2026Россия

Кадыров дал совет украинской делегации на переговорах с Россией

Кадыров посоветовал делегации Украины на переговорах согласиться на все условия
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал украинской делегации на переговорах в Абу-Даби согласиться на все условия российской стороны. Об этом он заявил Ura.ru.

Отвечая на вопрос о том, какой исход ждет представителей Киева, Кадыров также подчеркнул, что выступает не за переговоры, а за окончание конфликта. «Забирать Украину полностью», — сказал он.

До этого глава Чечни также выступил против диалога Москвы и Киева в беседе с другими журналистами. «Переговоры после всего, что сделано...» — усомнился он.

Ранее начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на переговорах с США и Украиной, заявил о грустном настроении у представителей Киева на прошедшей встрече. Россияне при этом, по его словам, пребывали в хорошем.

