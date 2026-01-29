Концерт комика Сабурова снова отменили в России

В Екатеринбурге отменили концерт казахстанского комика Нурлана Сабурова

Концерт популярного в России казахстанского комика Нурлана Сабурова, который должен был состояться в Екатеринбурге 3 февраля, отменили. Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

«Мы очень надеялись на нашу встречу 3 февраля, но, к сожалению, возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату», — заявили организаторы.

Отмечается, что возврат средств за билеты произойдет автоматически. Вместе с тем зрителей заверили, что мероприятие будет перенесено на другую дату, о которой им вскоре сообщат.

Как добавили в издании E1.RU, концерт уже единожды переносили: изначально он должен был состояться 23 октября 2025 года.

Ранее стало известно об отмене концерта Сабурова в Омске. Уточнялось, что такое решение приняли организаторы.

В 2025 году были отменены выступления юмориста в Обнинске и Нижневартовске. В СМИ произошедшее связали с шутками Сабурова про россиян.