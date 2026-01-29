Реклама

Король Великобритании решил помириться с принцем Гарри

Принц Гарри и король Великобритании Карл III намерены помириться
Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Король Великобритании Карл III намерен помириться с младшим сыном принцем Гарри. Об этом сообщает издание Radar Online.

В сентябре 2025 года Гарри встретился с отцом. По мнению источников издания, после этого чаепития их натянутые отношения стали улучшаться. Теперь Карл III хочет проводить больше времени с Гарри и примирить его со старшим братом — принцем Уильямом.

Тем временем власти Великобритании согласились провести оценку рисков безопасности для принца, его жены Меган Маркл и их двоих детей в случае визита в страну. Гарри добивался этого с 2020 года. Эти два фактора создают почву для возвращения Гарри из США.

По словам королевского эксперта Хилари Фордвич, Карл III не имеет права публично влиять на политические решения, и вопросы безопасности — не исключение. «Формально вмешиваться ему запрещено, — заявила она. — Но, возможно, он замолвил словечко и надавил на кого-то».

Фордвич утверждает, что Карл III всегда называл Гарри «мой дорогой мальчик» и питал к нему особую привязанность. Ему также хочется повидаться с Арчи и Лилибет — детьми Гарри и Меган, с которыми он не встречался с июня 2022 года.

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он и его супруга отказались исполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехали в США. В интервью, мемуарах и документальных фильмах они обвинили британскую королевскую семью в травле и намекали, что один из членов семьи допускал расистские высказывания в адрес Меган. По слухам, король Карл и принц Уильям полностью прервали общение с Гарри.

Ранее сообщалось, что британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить герцога и герцогиню Сассекских королевских титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека.

