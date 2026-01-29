Крокодил утащил девятилетнюю девочку

В Намибии крокодил напал на девятилетнюю девочку

В Намибии крокодил напал на девочку и утащил ее в реку. Об этом сообщает издание AllAfrica.

Инцидент произошел в субботу около 11 часов утра в деревне Мазва в регионе Каванго-Вест. Девятилетняя Анна Какуви вместе с тремя другими детьми, которым было от 8 до 14 лет, пасла скот у реки.

Когда она зашла в воду, чтобы помыть ноги, крокодил ударил ее хвостом, после чего скрылся с ней на глубине. Остальные дети побежали домой и позвали родителей. Те связались с полицией, а жители деревни организовали поиски. Останки девочки нашли на расстоянии от места нападения.

