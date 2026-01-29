Крокодил утащил девятилетнюю девочку

В Намибии крокодил напал на девочку и утащил ее в реку. Об этом сообщает издание AllAfrica.
Инцидент произошел в субботу около 11 часов утра в деревне Мазва в регионе Каванго-Вест. Девятилетняя Анна Какуви вместе с тремя другими детьми, которым было от 8 до 14 лет, пасла скот у реки.
Когда она зашла в воду, чтобы помыть ноги, крокодил ударил ее хвостом, после чего скрылся с ней на глубине. Остальные дети побежали домой и позвали родителей. Те связались с полицией, а жители деревни организовали поиски. Останки девочки нашли на расстоянии от места нападения.
Материалы по теме:
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Ранее сообщалось, что в Индии крупный крокодил растерзал мальчика. Ребенок играл у реки без присмотра.