Культовая рок-группа отказалась от гастролей по США из-за угрозы безопасности

Группа Queen отказалась гастролировать по США из-за угрозы безопасности

Культовая британская рок-группа Queen больше не будет выступать в США, поскольку музыканты считают страну опасным местом. Об этом пишет Daily Mail.

«Сейчас Америка — опасное место, это нужно учитывать. Это очень печально, потому что Queen выросли в Америке, и мы любим эту страну. Но сейчас все дважды подумают, прежде чем туда ехать», — заявил гитарист Брайан Мэй.

В последний раз Queen устраивала турне в 2020 году вместе с певцом Адамом Ламбертом. По словам Мэя, с тех пор Америка очень изменилась, поэтому страны не будет в списке следующего гастрольного тура.

