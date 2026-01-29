Лавров рассказал о сливе информации о ходе переговоров

Лавров: Россия не сливает информацию о ходе переговоров по Украине

Москва не сливает информацию о ходе переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам дипломата, в России не видели соглашения с США, о котором говорят президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

«В нарушение всех законов дипломатической этики следуют за такими своими «учителями», как президент Франции Эммануэль Макрон и прочие желающие постоянно "сливать" какую-то информацию, не неся за это никакой ответственности. Мы такими повадками не обладаем», — заявил Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что перемирие, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, неприемлемо для России.