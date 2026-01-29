Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:40, 29 января 2026Мир

Лондон и Нью-Йорк захотели объединиться против Трампа

Мэры Лондона и Нью-Йорка захотели объединиться, чтобы «справиться» с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Мэр Лондона Садик Хан и глава Нью-Йорка Зохран Мамдани захотели объединиться, чтобы «справиться» с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Newsweek.

«Перед нами обоими стоит непростая задача — справиться с президентом Трампом, но я с нетерпением жду, что мы сможем сделать вместе», — приводит издания слова Хана в интервью британской прессе.

Лидеры двух мегаполисов уже обменялись сообщениями и намерены развивать сотрудничество. При этом Хан не стал подтверждать конкретных планов о личной встрече с мэром Нью-Йорка, подчеркнув, что диалог уже начат.

В ноябре прошлого года Трамп обвинил мэра Лондона в бездействии на фоне разгула преступности в городе. По словам американского лидера, Хан попустительствует тому, чтобы иммигранты жили по законам шариата, игнорируя британское законодательство. Он отметил, что в британской столице, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не желает приближаться.

Трамп также посчитал избрание горожанами мэром Нью-Йорка социалиста-мусульманина Мамдани потерей части суверенитета США. Мамдани в ответ заявил, что все еще считает Трампа «фашистом» и «деспотом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok