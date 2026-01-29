Реклама

Мелания Трамп назвала танцы своего мужа неуместными

Мелания Трамп: Танцы Дональда иногда бывают неуместны
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Dan Mullan / Reuters

Танцы американского главы Дональда Трампа иногда бывают неуместны. Так считает его жена, первая леди США Мелания Трамп, сообщает Fox News.

Сам глава Белого дома ранее утверждал, что его супруга ненавидит, когда он танцует. По его словам, она с возмущением заявила ему, что это «не по-президентски».

«В определенные моменты мне это нравится. В некоторые дни это было неуместно, и я ему так и сказала», — призналась сама Мелания.

При этом она подчеркнула, что танцы ее супруга дарят людям «счастье и веселье». Экс-модель призналась, что и сама танцевала под один из любимых треков президента, YMCА, на его инаугурации.

В декабре Дональд Трамп в конце церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года станцевал под живое исполнение любимой песни группы Village People. Рядом с политиком в этот момент была его супруга Мелания, а также премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

До этого Дональд Трамп по прибытии в Малайзию станцевал национальный танец с местными жителями. Политика встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, они коротко поговорили, после чего американский лидер станцевал.

