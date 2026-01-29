Реклама

Экономика
09:26, 29 января 2026Экономика

Москвичам пообещали снегопад и гололедицу

Гидрометцентр: В Москве и Подмосковье 29 января ожидаются снегопад и гололедица
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве и Подмосковье в четверг, 29 января, ожидаются снегопад, по области местами сильный, и гололедица. О такой погоде жителей столичного региона предупредили на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров в Москве покажут минус семь-девять градусов, а в ночные часы похолодает до минус 16. Что касается Московской области, там днем будет минус 6-11 градусов, а ночью температура упадет вплоть до минус 19.

В Гидрометцентре также сообщили, что северный ветер будет дуть со скоростью 3-10 метров в секунду, а атмосферное давление составит от 741 до 744 миллиметров ртутного столба.

Накануне специалисты комплекса городского хозяйства столицы предупредили горожан об аномальных холодах в ближайшие дни. Так, в период с 30 января по 2 февраля погода в Москве будет на 7-12 градусов холоднее нормы.

