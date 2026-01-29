Реклама

Из жизни
17:40, 29 января 2026

Мужчина заперся в комнате на год ради здоровья

В США мужчина на год заперся в комнате ради саморазвития
Антонина Черташ
Кадр: @theisolationyear

Житель американского штата Юта начал необычный эксперимент по полной изоляции, чтобы пересмотреть свои привычки. Об этом сообщает Daily Star.

49-летний Скип Бойс, некогда владевший строительным бизнесом, намеренно заперся в комнате у себя дома, где планирует провести целый год, следуя строгому распорядку дня. Его цель — улучшить физическое и психическое здоровье. Он ведет круглосуточную прямую трансляцию своей жизни в рамках проекта The Isolation Year, чтобы сохранить прозрачность эксперимента.

«Правила просты: я не выхожу из комнаты, а трансляция активна 24/7. Я живу, сплю, тренируюсь, читаю, пишу и провожу время исключительно в пределах одного помещения», — пояснил Бойс. По его словам, в комнате есть ванная и туалет, а еда и другие необходимые вещи доставляются раз в неделю через специальный шлюз. Он подчеркнул, что его главная цель — саморазвитие, а не поиск славы. Семья поддерживает его начинание.

Критики, однако, называют такую изоляцию вредной из-за отсутствия солнечного света, свежего воздуха и социального взаимодействия. На это Бойс отвечает, что уже ощущает положительные изменения, например, он легко отказался от употребления сладких газированных напитков. Его расписание включает тренировки с персональным тренером онлайн, а для кардио он использует беговую дорожку. Эксперимент должен завершиться 10 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что мужчина из Германии решил провести под водой 120 дней и побить рекорд. 59-летний аэрокосмический инженер Рюдигер Кох поселился в подводной капсуле в районе Пуэрто-Линдо у побережья Панамы в Карибском море 26 сентября 2025 года.

