Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:59, 29 января 2026Мир

На Западе сравнили спор Украины и США по урегулированию с парадоксом курицы и яйца

WP: У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования, западное издание The Washington Post сравнило спор между Киевом и Вашингтоном с логическим парадоксом курицы и яйца.

По словам журналистов, украинская сторона, в том числе президент Владимир Зеленский, требуют подписания гарантий безопасности, прежде чем согласиться на территориальные уступки.

США, в свою очередь, не хотят подписывать подобный документ до согласования вопроса территорий. «Это своего рода проблема курицы и яйца», — заявил газете на условиях анонимности западный дипломат.

28 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до одного — территориального. Он касается территориальных претензий на Донецкую область.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. Он добавил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта проходят сложно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Тарпищев оценил работу главы МОК

    Дубинский высказался о европейской концепции «воюй украинцами»

    На Западе сравнили спор Украины и США по урегулированию с парадоксом курицы и яйца

    Генсек ООН заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу

    Валя Карнавал снялась в нижнем белье для рекламы своего бренда

    Стало известно о катастрофическом ухудшении ситуации в энергетике Украины

    Украинские власти отреагировали на просьбу Трампа к Путину временно остановить удары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok