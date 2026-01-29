На Западе сравнили спор Украины и США по урегулированию с парадоксом курицы и яйца

WP: У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования

У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования, западное издание The Washington Post сравнило спор между Киевом и Вашингтоном с логическим парадоксом курицы и яйца.

По словам журналистов, украинская сторона, в том числе президент Владимир Зеленский, требуют подписания гарантий безопасности, прежде чем согласиться на территориальные уступки.

США, в свою очередь, не хотят подписывать подобный документ до согласования вопроса территорий. «Это своего рода проблема курицы и яйца», — заявил газете на условиях анонимности западный дипломат.

28 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до одного — территориального. Он касается территориальных претензий на Донецкую область.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. Он добавил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта проходят сложно.

