Наука и техника
18:22, 29 января 2026Наука и техника

Названы способные защищать мозг от Альцгеймера лекарственные травы

Nutrients: Соединения куркумы, розмарина и чеснока замедляют нейродегенерацию
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DEA / V. GIANNELLA / Contributor / Getty Images

Ученые обобщили данные о растительных веществах, которые могут замедлять развитие болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Анализ показал, что биологически активные соединения из лекарственных трав и специй способны воздействовать на ключевые механизмы нейродегенерации — окислительный стресс, воспаление, повреждение митохондрий и гибель нейронов. Работа опубликована в Nutrients.

В центре внимания исследователей оказались природные антиоксиданты — фенольные кислоты, флавоноиды, полифенолы и другие фитохимические соединения. Экспериментальные данные показывают, что они снижают образование активных форм кислорода, защищают нейроны от токсичных белков (таких, как α-синуклеин и β-амилоид), а также поддерживают работу синапсов и дофаминергических нейронов. Эти механизмы имеют ключевое значение как для болезни Паркинсона, так и для болезни Альцгеймера.

Особенно перспективными оказались соединения, содержащиеся в куркуме, гинкго билоба, шафране, розмарине, корице, чесноке и черном тмине. В моделях нейродегенерации они снижали выраженность двигательных и когнитивных нарушений, ослабляли воспалительные реакции в мозге и помогали сохранять нейронные связи. Некоторые вещества также влияли на агрегацию патологических белков и улучшали механизмы их выведения из нервной ткани.

Авторы подчеркивают, что растительные соединения действуют не на один, а сразу на несколько патологических процессов, что делает их особенно интересными в контексте сложных нейродегенеративных заболеваний.

Ранее ученые узнали, что нарушения в кишечной микрофлоре связаны с развитием болезни Альцгеймера.

