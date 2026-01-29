Названы сроки появления новых моделей Tenet

«Китайские автомобили»: Премьера Tenet A8 в России состоится в июне 2026 года

Летом 2026 года на российском рынке дебютирует первый седан под маркой Tenet. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили», ссылаясь на источник в кругах дилеров. Официальный показ модели с индексом A8 запланирован на июнь.

На пресс-конференции Tenet стало известно, что в продажу также поступит кроссовер T9. Кроме того, в планах компании — обновление модели T4 и выпуск расширенных комплектаций для T8. Но чуть больше деталей о новинках источник узнал в дилерских кругах.

Продажи семиместного кроссовера T9 стартуют в мае 2026 года. Первоначально покупателям будет доступна только семиместная версия, но в течение года появится и пятиместная модификация, которой нет у исходной модели Tiggo 9 в России.

Седан с индексом A8 будет представлять собой локализованную версию автомобиля Chery Arrizo 8, предположительно, в более современной модификации Pro. Ожидается, что российский вариант получит иные бамперы, решетку радиатора, светотехнику и измененный салон по сравнению с седаном Chery, который продается в нашей стране с 2023 года.

В ходе сертификации образцы седана были замечены с двумя разными двигателями. Один оснащался 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 197 лошадиных сил с крутящим моментом 290 Ньютон-метров. Другой — двухлитровым турбомотором, развивающим 254 лошадиные силы и 390 Ньютон-метров крутящего момента.

Кроссовер T8 в этом году будет представлен в более доступной версии с передним приводом. В настоящее время модель продается только с полноприводной трансмиссией i-4WD. Информации об изменениях для кроссовера T4 пока нет, но эксперты портала предполагают, что речь может идти о появлении версии с 1,6-литровым турбодвигателем. Все актуальные комплектации Tenet T4 комплектуются полуторалитровым мотором мощностью 113 или 147 лошадиных сил.

