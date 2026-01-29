Названы возможные критерии запрета на билеты «банка приколов»

Доцент Щербаченко: Игрушечные деньги могут обязать печатать крупнее настоящих

Центральный банк России (ЦБ РФ) может обязать производителей игрушечных денег печатать их крупнее настоящих. Возможные критерии запрета на билеты «банка приколов» назвал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, его цитирует NEWS.ru.

Сувенирные банкноты должны существенно отличаться от настоящих, в том числе, они должны быть лишены защитных элементов дизайна (водяные знаки, защитные нити, микроперфорация и голограммы — прим. «Ленты.ру»).

«Поддельные купюры могут использоваться для обмана наивных граждан, использования в мелких аферах, дискредитации реальной валюты. Чтобы отличия были заметны, нужно существенно менять размер сувенирных купюр по сравнению с оригиналом, не изображать часть элементов дизайна, включая микротексты и водяные знаки, а также наносить предупреждающие надписи», — пояснил Щербаченко.

По словам эксперта, в регуляторе беспокоятся насчет использования билетов банка приколов злоумышленниками в том числе для обмана пожилых людей. Новые правила производства подобных банкнот могут включать использование бумаги или пластика, которые не позволят перепутать их наощупь с реальными купюрами.

В Центробанке объяснили, что запрет похожих на российские деньги предметов необходим для «поддержания чистоты налично-денежного оборота» в стране. Предложения регулятора находятся на рассмотрении у профильных ведомств. Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, запретить в России изготовление и сбыт похожих на деньги предметов могут в течение нескольких месяцев.