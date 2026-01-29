Оксана Самойлова вновь снялась в откровенном наряде и смутила фанатов

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова вновь снялась в откровенном наряде и смутила пользователей сети. Видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-жена рэпера Джигана позировала перед зеркалом, снимая себя на телефон. Она предстала перед камерой в черном кружевном бюстгальтере и меховой мини-юбке, из-под которой торчали стринги.

Многие поклонники не оценили внешний вид знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях под роликом: «Зачем это? Кого привлечь? Общественность или Джигана?», «Вторая Бритни Спирс», «Уже перебор», «Эскорт так и кричит», «Чем больше будет проходить время, тем больше она будет страдать».

В то же время нашлись и те, кто поддержал Самойлову. «Красотка», «Оксана, ты потрясающе выглядишь», «Восхищение», «Догоняет время. Молодец», «Шикарная», — отмечали они.

Ранее фанаты описали стиль Самойловой после развода с Джиганом фразой «лучше уж без трусов».