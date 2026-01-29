В России высказались об идее не включать выходные в число дней отпуска

Депутат Бессараб: Идея не включать выходные в дни отпуска — пройденный этап

Идея не включать выходные в число дней отпуска работника — уже давно пройденный этап, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Реакцией на соответствующую инициативу она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила не включать выходные в ежегодный оплачиваемый отпуск. «Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха. Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право», — заявил депутат.

«У нас был отпуск 15 рабочих дней в Советском Союзе, потом 24 рабочих дня. В 2022 году мы перешли 28-дневный календарный отпуск. Поэтому, в принципе, ничего нового коллеги не предлагают, это уже все пройденный этап, и мы пошли дальше с тем, чтобы одна часть отпуска была не менее 14 дней, чтобы человек успел отдохнуть, а другую он может делить, как ему удобно, по 2, по 3 дня. Главное, чтобы не было никаких претензий со стороны работодателя», — высказалась Бессараб.

