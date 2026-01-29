Падение нефтяных доходов России оценили

FT: Доходы России от продажи нефти упали на 20 процентов

В 2025 году доходы России от продажи нефти продолжили сокращаться. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По его данным, в минувшем году соответствующий показатель опустился на 20 процентов, если сравнивать со значениями 2024 года. Причинами такой динамики называют санкции и падение мировых цен на нефть. Кроме того, в ноябре 2025 года разница в ценах на нефть Brent и Urals (основной российский экспортный сорт) удвоилась и превысила 24 доллара за баррель. В 2024 и 2023 годах эта разница составляла около 15 процентов.

По информации Министерства финансов России, в прошлом году нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 8,477 триллиона рублей. Достигнутый результат оказался на 23,8 процента меньше тех, что фиксировали по итогам 2024 года.

В свою очередь, Международное энергетическое агентство подсчитало, что в ноябре 2025 года доходы России от экспорта нефти упали почти на два миллиарда долларов.