Пассажирский самолет с россиянами на борту вернулся в аэропорт из-за поломки

Вылетевший из Игарки пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за поломки

Вылетевший из Игарки пассажирский самолет с россиянами на борту вернулся в аэропорт из-за поломки. Об этом сообщает «Северный город».

Уточняется, что воздушное судно следовало в Диксон, на борту находились 50 человек. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, никто не пострадал. Проводится проверка случившегося.

Ранее самолет TAP Air Portugal подал сигнал бедствия и закружил в небе ради аварийной посадки в Европе. Инцидент произошел на рейсе из Гамбурга, Германия, в Лиссабон, Португалия, 26 января.