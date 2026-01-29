Реклама

16:26, 29 января 2026Россия

Пациента российского интерната для душевнобольных держали на цепи

В Прокопьевске мужчину в интернате, где умерли пациенты, держали на цепи
Майя Назарова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Прокопьевске Кемеровской области мужчину в интернате, где умерли девять пациентов, держали на цепи. Как сообщает Telegram-канал «112», общественники пытаются привлечь власти к проблемам учреждения еще с 2021 года — они обвиняют интернат в незаконном удержании дееспособных пациентов даже после выписки.

Как выяснило российское издание, над пациентом так издевались, поскольку он якобы бился головой о стену. Очевидцы ситуации отметили, что ничего подобного мужчина не делал. По их данным, на его теле нашли следы от побоев.

Когда местный активист хотел легально вытащить обратившихся к нему постояльцев из интерната, охранники побежали за ними и силой затащили их обратно.

В соцсетях после опубликовали кадры происходящего в интернате, но суд обязал авторов удалить их. Тогда руководство учреждения избежало ответственности.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возьмет на контроль ситуацию со смертями в интернате в Кузбассе.

В Следственном комитете предположили, что вирусная инфекция в психоневрологическом доме-интернате распространилась из-за ненадлежащей работы персонала.

29 января в Минсоцзащиты Кузбасса сообщили о смерти за месяц девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет. В ведомстве заверили, что всю информацию о ЧП передали в правоохранительные органы.

